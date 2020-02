Madrid statt BVB: Real stellt Neuzugang Reinier vor

Rodrigo Jimenez via www.imago-images.de

Reinier wurde angeblich auch vom BVB umworben

Große Bühne für das nächste brasilianische Talent: Real Madrid hat Reinier vorgestellt.

Der offensive Mittelfeldspieler, der in der Vergangenheit auch mehrfach mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, war bereits im Januar von Flamengo aus Rio de Janeiro zu den Königlichen gewechselt. Sein Vertrag in Madrid läuft bis zum 30. Juni 2026.

Am Dienstag präsentierte sich der 18-Jährige im Estadio Santiago Bernabéu einigen Hundert Real-Fans. Laut spanischen Medienberichten haben die Madrilenen rund 30 Millionen Euro für ihn nach Brasilien überwiesen.

"Zu Real Madrid kommt ein Spieler, der gerade erst 18 Jahre alt geworden ist, der es aber schon geschafft hat, die Copa Libertadores zu gewinnen", sagte Klub-Präsident Florentino Pérez und ergänzte an Reinier gewandt: "Heute ist ein Tag, den du nie vergessen wirst. Vor dir liegt eine große Chance, die dir deine Demut und dein Talent gegeben haben."

Reinier, der während der Zeremonie Tränen der Rührung vergoss, erklärte: "Es ist ein sehr schöner Tag für mich. Ein Tag, an dem sich ein Kindheitstraum erfüllt."

In der Rückrunde wird der Youngster zunächst in Reals zweiter Mannschaft zum Einsatz kommen, die unter Trainer Raúl in der dritten Liga spielt.