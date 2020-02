Barnsley schöpft nach nächstem Sieg Hoffnung

Matt Wilkinson via www.imago-images.de

Jubelstimmung bei Barnsley nach dem zweiten Sieg in Folge

Nach dem 1:0-Sieg von Barnsley gegen Middlesbrough und dem Abgeben der roten Laterne ist die Stimmung beim englischen Zweitligisten wieder besser. Coach-Gerhard Struber ist nach einer Woche mit zwei Erfolgen ohne Gegentor zuversichtlich im Kampf gegen den Abstieg.

>> Spielbericht: Barnsley FC gegen Middlesbrough FC

Letzte Woche der sensationelle 3:0-Auswärtssieg beim FC Fulham, eine Woche später ein knapper 1:0-Heimsieg gegen Middlesbrough. Beim FC Barnsley ist nach dieser Erfolgstagen wieder die Welt in Ordnung, nicht nur hat man den letzten Platz in der Tabelle abgegeben, auch hat man den Abstand zum rettenden Ufer auf fünf Punkte verkürzen können und so wieder Land in Sicht im Abstiegskampf.

Trainer Gerhard Struber war voll des Lobes für sein Team: "In jeder Aktion hatte ich das Gefühl, das wir die Gewinner sein werden. Wir waren unglaublich und ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft."

Serie gegen Hull fortsetzen

Besonderes Lob gab er seiner Dreierkette, die von Ex-WAC-Kapitän Michael Sollbauer souverän geführt wurde: "Wir hatten eine etwas andere Formation als in den letzten Spielen und meine drei zentralen Verteidiger lieferten eine starke Vorstellung ab. Ich denke, unser Defensivstil war der Schlüssel zum Erfolg."

Das zeigt auch die Statistik gegen Middlesbrough, so waren die drei Innenverteidiger Halme, Sollbauer und Williams bei "footballcritic.com" notentechnisch die stärksten auf dem Platz und sicherten den ganz wichtigen Sieg für die "Tykes" im Kampf gegen den Abstieg.

Denn gerade nach der Heimniederlage gegen Birmingham sah die Welt noch ganz anders aus, wie Gruber zusammenfasst: "Nach Birmingham war es für jeden im Klub eine sehr schwierige Situation, aber wir haben zusammengehalten, haben hart gearbeitet, sind unserer Linie treu geblieben und haben gezeigt, dass wir ein großes Selbstbewusstsein haben."

Für die kommenden Aufgaben sieht der Ex-WAC-Coach sein Team gewappnet: "Zwei clean sheets, zwei Siege und sechs Punkte - Ich hoffe, wir bringen die selbe Energie auch gegen Hull auf den Platz."

red