Kainz bei "kicker" erstmals in Elf der Runde

Florian Kainz jubelte über seine ersten beiden Saisontreffer

Florian Kainz vom 1. FC Köln hat es erstmals in dieser Saison in die Elf der Runde des deutschen Fachmagazins "kicker" geschafft. Der 27-jährige Steirer traf beim 5:0 der Kölner bei Hertha BSC am Samstag zweimal. Kainz stand in Berlin in der laufenden Saison erst zum siebenten Mal in der Startelf des FC und konnte dabei seine ersten beiden Tore anschreiben.

Nach seiner Galavorstellung gegen Hertha BSC Berlin schaffte es Florian Kainz in dieser Saison zum ersten Mal in das "Team der Runde" des "kicker". Kainz bekam für seinen Auftritt am Samstag mit zwei Toren eine glatte eins und schaffte sich somit Kredit bei Trainer Markus Gisdol.

Bei den Kölnern stand Kainz erst zum siebten Mal in der Startelf, insgesamt brachte er es in dieser Saison auf 17 Einsätze für den Tabellendreizehnten.

