Coronavirus: Nächsten 2 Ligarunden verschoben

GEPA pictures/ Philipp Brem

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer

Die österreichische Bundesliga geht aufgrund des Coronavirus in eine Zwangspause. Die ersten beiden Spieltage in Meister- und Qualifikationsgruppe werden verschoben, genauso wie die Runden 20 und 21 in der 2. Liga.

Die Bundesliga hat auf die von der Regierung beschlossenen Maßnahmen, öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen bis Anfang April zu untersagen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken reagiert und die kommenden zwei Spieltage auf unbestimmte Zeit verschoben.

>> Spielplan Meistergruppe

>> Spielplan Qualifikationsgruppe

Es handelt sich dabei um die 23. und 24. Runde im Oberhaus sowie die 20. und 21. Runde der 2. Liga. Über die Nachtragstermine entscheidet die Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz.

>> Spielplan 2. Liga

"Natürlich sehen wir alle am liebsten stimmungsvolle Spiele mit vielen Zuschauern, erleben aber gerade eine Ausnahmesituation im ganzen Land. Wir vertrauen voll und ganz den zuständigen Experten und setzen die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung selbstverständlich um", so Ligavorstand Christian Ebenbauer, der zukünftige Geisterspiele nicht völlig ausschließen wollte: "Geisterspiele sind aus unserer Sicht immer das letzte Mittel, um die Bewerbssicherheit zu gewährleisten. Sollte sich die Situation nicht bessern, können sie eine Möglichkeit sein, um die Saison zu Ende spielen."

red