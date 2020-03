Tormaschine Hosiner muss auch pausieren

Gabor Krieg via www.imago-images.de

Der rechts zeigt's an: Ein Hosiner trifft aus allen Lagen

Auch ÖFB-Legionär Philipp Hosiner muss aufgrund der Coronavirus-Epidemie eine Pause einlegen. Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, folge er als Liga-Träger einer Empfehlung des Ausschusses der 3. deutschen Liga, die kommenden beiden Spieltage zu verschieben.

Hosiner trumpfte in Diensten des Chemitzer FCs zuletzt mit einer unfassbaren Scorer-Quote auf: Der Burgenländer hat in seinen letzten neun Einsätzen immer entweder selbst getroffen, oder das Goldtor aufgelegt (gegen Bayern II und Unterhaching).

Wie mit den weiteren Spieltagen verfahren wird, will der DFB am kommenden Montag zusammen mit dem Ausschuss und den Klubs auf einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt/Main klären.

"Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, nahezu stündlich ergeben sich neue Sachlagen", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: "Klar ist: Die Gesundheit steht über allem. Klar ist darüber hinaus, dass wir unserer Verantwortung für die Vereine gerecht werden wollen und müssen."

sid/red