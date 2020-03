Bundesliga verlängert Corona-Zwangspause

GEPA pictures/ Walter Luger

Die österreichische Bundesliga wird zumindest bis Anfang Mai pausieren

Die österreichische Bundesliga verlängert ihre Zwangspause aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis Anfang Mai. Sollte dieser Termin halten, würde sich das Saison-Finish auf Ende Juni verschieben.

Die Bundesliga hat auf die Entscheidung der UEFA, die Europameisterschaft um ein Jahr zu verschieben reagiert und verlängert ihre Saison bis Ende Juni. Das wurde bei einer Videokonferenz der Klubs am Mittwoch beschlossen.

Sollte sich die Situation in der Corona-Krise entspannen und eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs ermöglichen, würden die Klubs sofort über konkrete Starttermine beraten und einen alternativen Terminplan beschließen, hieß es in der Aussendung. Als Beginn von Meister- und Qualifikationsgruppe wird Anfang Mai anvisiert.

Die Tipico Bundesliga unterbricht die Saison bis Anfang Mai. Die Entscheidung, wann wieder gespielt werden kann, treffen aktuell die Regierung und Ärzte. Sollte sich die Situation bessern, möchten Klubs und Liga die Saison fertig spielen. Alle Infos: https://t.co/nBZmz0ISIG — Fußball-Bundesliga (@OEFBL) 18. März 2020

Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass die Spieler nach dem Stopp des Trainings- und Spielbetriebs eine entsprechende Vorbereitungszeit benötigen werden.

Liga-Boss Ebenbauer: "Entscheidung treffen nicht wir"

"In der aktuellen Situation appellieren wir an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen", mahnt Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. "Die Entscheidung, wann wieder gespielt werden kann, treffen nicht wir, sondern die Regierung in Absprache mit den Gesundheitsexperten. Sollten es die Entwicklungen der kommenden Wochen möglich machen, wollen wir die Saison sowohl aus sportlichen als auch aus wirtschaftlichen Gründen zu Ende spielen."

Die Verlegung der EURO gibt der Liga mehr Spielraum zur Flexibilität. "Durch die Verschiebung der EM können wir den Terminplan bis Ende Juni ausnützen und setzen die Meisterschaft deshalb zunächst so lange wie möglich aus. Wir versichern unseren Fans und Partnern, dass wir allzeit bereit sind, wenn sich die Situation bessert.“

red