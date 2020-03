Mourinho offenbar an Sabitzer interessiert

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer überzeugte den Coach von Tottenham

Sportlich verlief die Saison bis zur aktuellen Unterbrechung durch die Coronavirus-Epidemie für Tottenham Hotspur nicht wirklich nach Wunsch. Lediglich auf Platz acht liegend, hinkt die Truppe von Star-Coach José Mourinho den Ansprüchen hinterher und plant so im nächsten Transferfenster aufzurüsten. Ein ÖFB-Legionär steht dabei im Fokus.

41 Punkte nach 29 Spielen, lediglich auf Platz acht der Liga hinter Teams wie den Wolverhampton Wanderers und Aufsteiger Sheffield United, für Tottenham Hotspur verläuft die Saison 2019/20 nicht nach Wunsch. Geplagt von Verletzungen wichtiger Stammkräfte tut sich das Team von José Mourinho in dieser Saison schwer und droht die internationalen Bewerbe zu verpassen. Im Sommer soll daher nachgebessert werden und der portugiesische Starcoach bekommt dafür eine schöne Summe von seinem Verein zur Verfügung gestellt.

145 Mio. Euro für neue Spieler

So soll Tottenham seinem Trainer rund 145 Millionen Euro für neue Spieler zur Verfügung stellen, mit dem er den Verein wieder zurück in den Kampf um die Meisterschaft bringen soll. Ganz oben auf der Wunschliste von "Mou" steht laut Infos von "Sky Sports" mit Leipzig-Legionär Marcel Sabitzer auch ein ÖFB-Kicker, der sich bei den "Spurs" in dieser Saison durchaus schon in die Notizbücher geschossen hat.

Traf der ehemalige Rapid-Kicker beim 3:0-Sieg von Leipzig im Achtelfinal-Rückspiel gegen Tottenham doch gleich zweimal und überzeugte den portugiesischen Starcoach mit seiner Galavorstellung von seinen Qualitäten. Insgesamt gelangen dem 26-jährigen Grazer in bisher 35 Pflichtspielen bereits 15 Tore sowie acht Assists, womit er zu den Topscoren bei seinem aktuellen Verein zählt.

Auch der FC Barcelona soll zuletzt sein Interesse an Sabitzer angemeldet haben, wie der "Sportbuzzer" berichtete.

red