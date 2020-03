Hinti mit Quetschn-Appell als Stormtrooper

GEPA pictures/ Patrick Steiner

ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger trotzt der Corona-bedingten Auszeit zu Hause mit Ziehharmonika und Gartenarbeit.

In einem von Eintracht Frankfurt am Donnerstag via Twitter veröffentlichtem Kurzvideo bringt der Verteidiger des deutschen Bundesligisten ein Ständchen dar. Im Trainingsgewand trägt Hinteregger dabei einen Stormtrooper-Helm aus den "Star Wars"-Filmen.

"Ja so verbringe ich meine freie Zeit", sagt Hinteregger am Ende des Clips. "Es zahlt sich aus, bleibt zu Hause. Dann schaffen wir das."

apa