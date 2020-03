Für Struber heißt es weiter: Bitte warten!

Tom Mulholland via www.imago-images.de

Struber harrt weiter in Salzburg aus

Gerhard Struber hat aufgrund der nach wie vor wegen der Coronavirus-Pandemie ungewissen Fortsetzung der Saison seine geplante Rückkehr nach England verschoben.

Der Coach von Zweitligist Barnsley hätte eigentlich am Montag in den Flieger steigen sollen, wartet nun aber vorerst in seiner Salzburger Heimat in Kuchl die weitere Entwicklung ab.

Am Dienstag stehe in England ein weiteres Meeting an, in dem über den nächstmöglichen Trainingsbeginn sowie Spieltermin diskutiert werde, sagte der 43-Jährige. Stand Montag wäre das Training mit 14. April wieder freigegeben. Die Meisterschaft wurde am 19. März offiziell bis 30. April ausgesetzt.

Barnsley, wo mit Samuel Şahin-Radlinger, Marcel Ritzmaier, Michael Sollbauer und Patrick Schmidt vier Österreicher spielen, ist nach 37 Runden Schlusslicht der Championship. Neun Spiele vor Schluss fehlen sieben Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz.

apa