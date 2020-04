Premier League zwischen "Fußball-Fest" und irrer Idee

Simon Bellis via www.imago-images.de

Derzeit ruht auch in England der Spielbetrieb

Nachdem die Corona-Krise das Gros der europäischen Fußball-Ligen zu einer Pause gezwungen hat, werden allerorts Szenarien diskutiert, die es ermöglichen, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Auch die Klubs der englischen Premier League suchen auf Hochtouren nach einem Ausweg. Nicht jeder Vorschlag ruft allerdings Begeisterung hervor.

"The Athletic" berichtet, dass ein Verein der englischen Elite-Liga angeregt haben soll, die Saison im Ausland zu beenden. Auf der Suche nach einer Region, die Sicherheit verspricht, soll dabei ausgerechnet China genannt worden sein. Das Land, in dem der Coronavirus zuerst ausbrach, das die Lage inzwischen jedoch angeblich weitestgehend unter Kontrolle bekommen haben will.

"Dass China vorgeschlagen wurde, macht absolut keinen Sinn. Es ist eine verrückte Idee und ich glaube, sie wird schnell abgelehnt", zitiert "The Athletic" einen nicht näher genannten Klub-Verantwortlichen. "Wenn wir die Premier League nehmen und in einen anderen Part der Welt verfrachten, wird man uns zerreißen." Ein anderer Vertreter soll den Einfall als "Verschwendung von Energie" bezeichnet haben.

Weiterhin soll in einem Meeting am Freitag diskutiert werden, ob man die ausstehenden Partien in einer einzigen Region Englands bündeln und austragen kann. Die Klubs würden für diese Zeit dann in lokalen Hotels untergebracht, die Spiele ohne Zuschauer auf neutralem Boden stattfinden. Weitere Szenarien sind ein Spielrhythmus, der die Teams alle drei Tage auf den Rasen bittet und die Stauchung der restlichen Saison auf ein dreiwöchiges "Fußball-Fest".

Im Vordergrund steht zudem, negative Auswirkungen auf die Saison 2020/21 zu vermeiden. "Wir können alle irgendwie mit der aktuellen Lagen umgehen", so ein Klub-Abgeordneter. Sorge bereite allerdings, was in der neuen Spielzeit kommt, da die EM 2021 bereits terminiert sei und wenig Spielraum biete.