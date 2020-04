Ronaldinho mit geringer Aussicht auf Freilassung

dpa

Ronaldinho ist nun schon seit einem Monat in Paraguay in Haft. Foto: Jorge Saenz/AP/dpa

Während der Corona-Krise läuft in Paraguay auch die Justiz nur auf Notbetrieb. Ex-Fußballstar Ronaldinho dürfte noch länger im Gefängnis sitzen, Besuch bekommt er nur noch von seinen Anwälten.

Weil die Corona-Krise fast alles überlagert und die paraguayische Justiz nur dringende Fälle behandelt, ist der ehemalige brasilianische Fußballstar Ronaldinho im Gefängnis in Asunción nahezu in Vergessenheit geraten. Seit einem Monat ist der ehemalige Profi des FC Barcelona zusammen mit seinem Bruder Roberto Assis nun in Paraguays Hauptstadt in Haft. Wie verschiedene Medien berichteten, besteht auch keine Aussicht darauf, dass er bald freigelassen wird.

Ronaldinho und sein Bruder waren Anfang März nach Paraguay eingereist, kurz darauf mit falschen Ausweisdokumenten erwischt und festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft in dem südamerikanischen Land erhob Anklage gegen die beiden. Die Verteidigung ist wiederholt mit dem Versuch gescheitert, die Brüder aus dem Gefängnis zu holen, eine vorläufige Freilassung oder einen Hausarrest zu erreichen. Ging es am Anfang noch schnell, geht der "Fall Ronaldinho" inzwischen nur mehr langsam voran.

Seit Mitte März arbeitet die Justiz in Paraguay wegen der Corona-Krise nur mehr eingeschränkt. Auch Ronaldinhos Alltag im Gefängnis scheint sich verändert zu haben. In den ersten Tagen bekam er Besuch von paraguayischen Fußballstars wie Carlos Gamarra und Geschenke von anderen Spielern. Fans kamen ins Gefängnis, um ihn zu sehen, Mitinsassen rissen sich um ihn als Mitspieler beim Fußballturnier. Videos von Ronaldinho beim Fußball- oder Futsal drangen nach draußen. Nun haben nur mehr seine Anwälte Zutritt zu der Haftanstalt, in der er am 21. März auch seinen 40. Geburtstag verbrachte.

dpa

Mehr dazu

>> Häfn-Teams buhlen für Turnier um Ronaldinho