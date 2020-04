Sturm verkauft Tickets gegen FCK Corona

GEPA pictures/ Mario Buehner

Sturm will auch virtuell eine volle Fantribüne sehen

Sturm Graz bittet seine Fans zur Unterstützung des Vereins um den Kauf von Tickets für ein imaginäres Spiel gegen den FCK Corona. Eine Karte für "das härteste Match der Schwarz-Weißen" sei für 19,09 Euro erhältlich, teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Dazu erhalte man einen Fanschal mit den Logos von Sturm und des 2019 gegründeten FCK Corona mit einem symbolisierten Virus im Wappen.

"Wir brauchen gerade jetzt die Unterstützung von allen. Unsere treuen Fans haben schon oft nach einem Rückstand das Feuer wieder entfacht - so haben wir schon viele Spiele gedreht. Auch im imaginären Spiel gegen Corona brauchen wir dieses Feuer, um als Sieger vom Platz zu gehen", erklärte Sturms Wirtschaftsgeschäftsführer Thomas Tebbich.

Virtuelles Stadion füllen

Mit der Aktion will man das virtuelle Stadion komplett füllen, um so die finanziellen Verluste durch die Ligaunterbrechung und mögliche Spiele ohne Zuseher auszugleichen. Die Schals werden ab 27. April an die UnterstützerInnen versendet.

