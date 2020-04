Baumgartner: "EM ist ein großes Ziel von mir"

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Christoph Baumgartner gelang in dieser Saison der Durchbruch

Mit Christoph Baumgartner hat sich ein weiterer ÖFB-Legionär in der deutschen Bundesliga etabliert, brachte es in 17 Partien auf sieben Scorerpunkte für die TSG Hoffenheim. Im Interview auf der Vereinswebsite spricht der 20-Jährige über die aktuelle Situation und seine kommenden Ziele.

Im Sommer 2017 wagte Christoph Baumgartner als damals erst 17-Jähriger den Schritt von der Akademie St. Pölten nach Deutschland in den Nachwuchs der TSG Hoffenheim. Nach einem Jahr bei den A-Junioren und einigen Einsätzen für die zweite Garnitur der Sinnsheimer, ist der gebürtige Horner mittlerweile ein fixer Bestandteil des Profikaders des aktuellen Tabellenneunten der deutschen Bundesliga. In 17 Partien brachte es Baumgartner auf vier Tore und drei Vorlagen, im Interview auf der Vereinswebsite spricht der ÖFB-Legionär über die aktuellen Herausforderungen und seine kommenden Ziele.

"Die Europameisterschaft ist ein großes Ziel von mir"

Seit 13. März pausiert die deutsche Bundesliga aufgrund der Coronavirus-Epidemie, auch wenn die Bundesligisten langsam wieder beginnen das Training aufzunehmen, ist man noch weit von einem Normalzustand entfernt. Für Christoph Baumgartner war die Unterbrechung die richtige Entscheidung, "auch wenn es für uns Spieler genauso schade ist wie für die Fans", mit möglichen Geisterspielen muss er sich aber noch anfreunden: "Das ist nicht der Fußball, den wir alle sehen wollen, aber es ist wohl die einzige Möglichkeit, die Saison überhaupt noch zu beenden. Darum müssen wir uns – wenn es soweit ist – darauf einstellen und die neue Situation annehmen."

Baumgartner will die Saison auf jeden Fall sportlich beenden: "Wir Spieler bekommen auch mit, welche wirtschaftlichen Auswirkungen die momentane Situation auf die Klubs hat. Darum ist es in meinen Augen das Wichtigste, die Saison zu beenden. Auch für uns Spieler ist es wichtig, dass wir in der nächsten Saison wieder einen normalen Ablauf haben."

Die Absage der EM ist schade für Baumgartner, der sich bis zur Ligaunterbrechung in guter Form präsentierte und auch auf Abruf für den ÖFB-Kader bei Teamchef Franco Foda stand: "Es lief für mich sehr gut in den vergangenen Monaten. Darum kann man das schon so sagen, die Form war da. Die Europameisterschaft war und ist ein großes Ziel von mir. Auch wenn ich bislang noch kein A-Länderspiel bestritten habe, war es für mich im Rahmen der Möglichkeiten, dabei zu sein. Aber nun habe ich ein Jahr mehr Zeit, mich zu beweisen und in den Vordergrund zu spielen."

"Habe schon in der Jugend viele Kopfballtore gemacht"

Mit sieben Scorerpunkten in 17 Bundesligaspiele lieferte Baumgartner für einen 20-Jährigen in seiner erst richtigen Profisaison eine sehr ordentliche Saison bisher ab. Dafür dankt er vor allem auch seinem Trainer, der ihm die Einsatzzeiten verschafft: "Er schenkt mir extrem viel Vertrauen, gibt mir viel Spielzeit und hilft mir auch abseits des Platzes durch Gespräche und sein Feedback. Ich weiß, dass er meine Art, Fußball zu spielen, schätzt. Das hilft mir natürlich und er hat einen großen Anteil daran, dass es für mich so gut läuft."

Bei Hoffenheim agierte Baumgartner zuletzt als Spielmacher, kam aber auch schon auf den Flügeln zum Einsatz. Auffällig ist dabei seine Kopfballstärke, durch die er schon den einen oder anderen Treffer erzielen konnte: "Ich habe schon in der Jugend viele Kopfballtore gemacht und darum hat es mich nicht sonderlich überrascht, per Kopf zu treffen. Da ich eine große Sprungkraft und ein ganz gutes Timing habe, kann ich auch mal Duelle mit längeren Spielern gewinnen." Zudem ergänzte er: "Wir hatten früher ein Trampolin zu Hause, da haben mein Bruder und ich viele Stunden verbracht. Und meine Sportlehrerin war Geräteturnerin, die hat die Sprungkraft damals sehr gefördert."

Allgemein zeigt sich der 20-jährige ÖFB-Legionär zufrieden über die bisherige Saisonleistung der TSG Hoffenheim und blickt einer Europacup-Teilnahme weiter positiv entgegen: "Ich glaube, dass wir es relativ gut meistern und wenn es weiter geht, auch noch die nötigen Punkte holen werden, um international dabei zu sein."

