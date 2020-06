Kalajdžić trifft bei Stuttgart-Sieg, HSV geht k.o.

APA (dpa)

Premierentor für Saša Kalajdžić beim Kantersieg der Stuttgarter

Stuttgart steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die deutsche Bundesliga und ist nach einem 6:0-Erfolg bei Nürnberg am Sonntag eine Runde vor Schluss praktisch nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Der lange verletzte Österreicher Saša Kalajdžić stellte sich mit seinem Premierentor für die Schwaben ein. In seinem fünften Spiel für den VfB traf der 22-Jährige zum 3:0 (41.).

>> Spielbericht: 1. FC Nürnberg gegen VfB Stuttgart

Zudem bereitete er auch einen Treffer vor. Im Schlager schoss mit Konstantin Kerschbaumer ein anderer ÖFB-Legionär Heidenheim zum 2:1-Erfolg über den HSV, der nun um die Rückkehr ins Oberhaus bangen muss. Die Hamburger, mit Martin Harnik (bis 67.) und Lukas Hinterseer (ab 82.), gingen durch den Treffer in der Nachspielzeit k.o. und liegen nun einen Punkt hinter den drittplatzierten Heidenheimern auf Rang vier. In der letzten Runde empfängt der HSV Sandhausen, Heidenheim gastiert bei Fixaufsteiger Bielefeld.

Mit einem halben Dutzend zu drei Punkten - Der #VfB gewinnt am Sonntag sein Auswärtsspiel beim @1_fc_nuernberg mit 6:0 und ist seinem Ziel Wiederaufstieg vor dem 34. Spieltag ganz nahe gekommen. #FCNVfB

---

Zum Spielbericht: https://t.co/Nd48Pu8gGc pic.twitter.com/MevsvUFxMR — VfB Stuttgart (@VfB) 21. Juni 2020

Dresden vor Abstieg

Im Tabellenkeller war die Lage für Dynamo Dresden von Sascha Horvath auch vor der Corona-Pause bedrohlich, nun ist der Gang in die 3. Liga trotz eines 1:0 in Sandhausen kaum noch abzuwenden. Gleiches gilt für Wehen Wiesbaden von Goalie Heinz Lindner: Nach einem 1:3 (1:0) in Darmstadt bleibt man punktgleich mit Dresden auf Abstiegsplatz 17. Ein gehaltener Elfmeter von Lindner blieb unbelohnt.

apa