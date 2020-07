Atalanta wieder am Weg in die Champions League

APA (AFP)

Bergamo schlug Neapel 2:0

Atalanta hat gute Chancen, auch in der nächsten Saison wieder in der Champions League zu spielen.

Die Bergamasker festigten am Donnerstag mit einem 2:0-Sieg über Napoli in der Serie A Rang vier. Es war ihr siebenter Meisterschaftserfolg in Serie. Die Treffer erzielten diesmal Mario Pašalić und Rubin Gosens.

Napoli verlor zudem Torhüter David Ospina. Der 31-jährige Kolumbianer zog sich bei einem Zusammenprall mit dem Knie von Teamkollege Mario Rui eine Kopfverletzung zu und wurde nach einer längeren Behandlungspause mit der Trage abtransportiert.

apa/red