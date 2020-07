Chemnitz-Abstieg trotz Hosiner-Hattrick

Gabor Krieg via www.imago-images.de

Trotz Hosiner-Hattrick muss Chemnitz den Abstieg hinnehmen

Der Chemnitzer FC muss trotz eines 4:2-Heimsieges gegen Hansa Rostock den Weg in die Regionalliga antreten. ÖFB-Legionär Philipp Hosiner avancierte mit einem Hattrick zum Matchwinner, für den Klassenerhalt sollte es am Ende aber doch nicht reichen.

>> Spielbericht: Chemnitzer FC gegen Hansa Rostock

Trotz eines Dreierpacks von ÖFB-Legionär Philipp Hosiner muss sich der Chemnitzer FC aus der dritten Liga verabschieden und den harten Weg in die Regionalliga antreten. Der 4:2-Heimerfolg am letzten Spieltag gegen Hansa Rostock reichte nicht aus, da der FSV Zwickau durch ein torloses Remis mit der besseren Tordifferenz oben bleibt.

Hosiner macht es nochmal spannend

Für den Chemnitzer FC zählte vor dem Spiel nur ein Sieg, gleichzeitig war man aber auch auf Schützenhilfe angewiesen. Zu Beginn taten sich die Himmelblauen aber schwer, die Gäste aus Rostock waren das drückende Team und hatten die besseren Chancen. Doch nach der Pause erzielte Ex-Bundesliga-Stürmer Philipp Hosiner per Elfmeter die Führung, die aber fast postwendend egalisiert wurde.

Doch die Chemnitzer gaben nicht auf, gingen in der 78. Minute durch Sören Reddemann in Front, ehe Philipp Hosiner erneut seinen Torriecher anmachte und mit einem Doppelpack und seinen Treffern zwei und drei am heutigen Spieltag die Chemnitzer wieder an den Klassenerhalt glauben ließ. Es fehlte nur noch ein Tor, doch Erik Engelhardt machte die Hoffnungen der Himmelblauen nur wenig später wieder zunichte, als Hansa Rostock den 2:4 Endstand herstellte.

Mit 19 Toren und sechs Vorlagen lieferte Philipp Hosiner aber eine starke Saison ab und machte damit Werbung in eigener Sache für einen Verbleib in der dritten Liga, wenn nicht sogar höher.

