Philipp Hosiner wechselt zu Dynamo Dresden

Philipp Hosiner wird auch weiterhin in der 3. Liga über Tore jubeln

Philipp Hosiner bleibt auch nach dem Abstieg des Chemnitzer FC der 3. Liga in Deutschland erhalten. Der 31-jährige Stürmer schließt sich Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden an und unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022.

Der ehemalige Bundesliga-Stürmer Philipp Hosiner geht weiterhin in der 3. Liga Deutschlands auf Torjagd. Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden sichert sich die Dienste des 19-fachen Saisontorschützen, er unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Juni 2022. "Philipp Hosiner ist ein Stürmer, der weiß, wo das Tor steht und in der Box eiskalt ist. Außerdem hat er ein gutes Gespür für den freien Raum und ist kombinationsstark. Er wird unser Offensivspiel sicher bereichern", freut sich Dresdens Geschäftsführer Ralf Becker auf seinen Neuzugang.

25 Scorerpunkte in 28 Spielen für Chemnitz

Für Philipp Hosiner ist es die zweite Station in der dritten Liga, nachdem er im Vorjahr von Sturm Graz zum Chemnitzer FC gewechselt ist und dort auf Anhieb mit 19 Toren und sechs Vorlagen in 28 Spielen voll einschlug. Nachdem der Abstieg der Chemnitzer nicht verhindert werden konnte, zieht es den 31-jährigen Burgenländer nun zu Dresden, die den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga zum Ziel haben.

"Ich habe in den letzten Jahren schon einige Male selbst gegen die SGD im Rudolf-Harbig-Stadion gespielt – das waren für mich stets Highlight-Partien. Zu meiner Zeit bei Union Berlin haben die beiden Ex-Dynamos Akaki Gogia und Toni Leistner zudem stets nur das Beste über den Verein erzählt. Ich kann es kaum erwarten, hoffentlich schon bald selbst mit den positiv verrückten Dynamo-Fans im Rücken aufzulaufen, möchte der Mannschaft vom ersten Tag an helfen und auf dem Platz abliefern", ist auch Hosiner selbst schon extrem heiß auf seinen ersten Einsatz für seinen neuen Klub.

Bei Dresden wird Philipp Hosiner zukünftig mit der Rückennummer 14 auflaufen.

