Schaub vor Abgang beim 1. FC Köln

Liebe Freunde, liebe Fans! Spannende sechs Monate in der Hansestadt Hamburg gehen für mich nun zu Ende. Es gab, wie so oft im Leben, Höhen aber auch Tiefen. Ich habe viel gelernt und gehe mit ehrlicher Wehmut, denn der Verein und diese Stadt haben mir Freude bereitet. Ich möchte mich bei allen Unterstützern bedanken und wünsche allen eine erfolgreiche Zukunft! Vielen Dank, euer Louis #danke #hsv #hamburg Fotos: @witters_sportfotografie