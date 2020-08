Sturm Graz parkt Quartett in 2. Liga

GEPA pictures/ Christian Walgram

Winfred Amoah (Sohn von Charles)

Der SK Sturm Graz hat im Rahmen seiner Kooperation mit dem Kapfenberger SV drei junge Spieler an die Obersteirer abgestellt.

Mittelfeldspieler Winfred Amoah (20), Stürmer Oliver Bacher (20) und Torhüter Christopher Giuliani (21) sollen in der 2. Liga Spielpraxis sammeln. Wie Sturm am Freitag vermeldete, kann jeder der drei Kooperationsspieler bei Bedarf nach Graz zurückgeholt werden. Die "Falken" haben vor zwei Tagen mit ihrer Saisonvorbereitung begonnen.

Stürmer Martin Krienzer (20) wird derweilen fix an den SV Lafnitz verliehen und kann dort an der Seite von Patrick Bürger auflaufen. Alle vier "Blackies" spielten zuletzt für die Sturm Amateure in der Regionalliga Mitte.

"Wir sehen in diesen vier Spielern großes Potenzial und wollen ihnen nach ihren starken Leistungen in der Regionalliga Mitte bei den SK Sturm Graz Amateuren nun den nächsten Schritt ermöglichen", erklärt Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.

apa/red