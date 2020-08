ÖFB-Legionär Gregoritsch mit Augsburg versöhnt

APA (dpa/Archiv)

Der ÖFB-Legionär bereitet sich mit dem FCA auf eine neue Saison vor

"Wir haben miteinander geredet und alles ausgeräumt", betont Stürmer Michael Gregoritsch nach der Rückkehr zu seinem Stammverein FC Augsburg.

ÖFB-Legionär Michael Gregoritsch will sich beim deutschen Bundesligisten FC Augsburg durchbeißen. Der Steirer, der in der Rückrunde an den FC Schalke verliehen war, bereitet sich mit den Schwaben auf die neue Saison vor. Alle Wogen scheinen geglättet, heißt es im "kicker". "Ich will ein wichtiger Teil der Mannschaft sein und dass wir erfolgreich sind", sagte Gregoritsch.

"Ich habe bisher zwei gute Wochen gehabt, ich fühle mich wohl", erklärt der 26-Jährige zur Vorbereitung. Die Vorkommnisse aus dem Winter, als er Augsburg unbedingt verlassen wollte, seien vergeben und vergessen. "Wir haben miteinander geredet und alles ausgeräumt", bekräftigte Gregoritsch. Von seiner Seite sei "nichts hängen geblieben".

apa