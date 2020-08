Valentino Lazaro geht leihweise zu Gladbach

Emilio Andreoli, getty

Lazaro verlässt Inter Mailand erneut und schließt sich den "Fohlen" an

Teamspieler Valentino Lazaro wechselt in die deutsche Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach. Am Donnerstag gab der Club seines Ex-Coaches bei Salzburg, Marco Rose, den Transfer bekannt.

Die "Fohlen" der ÖFB-Legionäre Stefan Lainer und Hannes Wolf leihen den 24-jährigen Lazaro, der zuletzt ein halbes Jahr an den Premier-League-Club Newcastle verliehen war, für ein Jahr von Inter Mailand aus, die anschließende Kaufoption soll laut Medienberichten unter 20 Millionen Euro liegen.

Bei Inter Mailand kein Durchbruch

Lazaro kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Premier League-Einsätze für Newcastle, bei dem ihr ein Tor gelang, zudem spielte er auch zweimal im FA Cup und traf dort ebenfalls einmal. Für Inter Mailand kam der ehemalige Red Bull Salzburg-Kicker nur sechsmal in der Serie A und einmal in der Coppa Italia zum Einsatz. Ein Tor gelang ihm dabei aber nicht.

apa/red