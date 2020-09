Werder gewinnt auch gegen Hannover

FIRO/FIRO/SID/

Joshua Sargent traf in Minute 73 für Werder

Werder Bremen zeigt sich zwei Wochen vor dem Start der Fußball-Bundesliga weiterhin in guter Form.

Auch das fünfte Testspiel der Vorbereitung gegen Zweitligist Hannover 96 am Samstag entschied das Team von Trainer Florian Kohfeldt 2:0 (1:0) für sich.

Im Anschluss testen die Werderaner gegen Regionalligist BSV Rehden (15:45 Uhr). Niklas Füllkrug (39.) und Joshua Sargent (73.) waren erfolgreich.

Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison empfängt Werder am 19. September Hertha BSC (15:30), eine Woche zuvor sind die Bremer in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Carl Zeiss Jena gefordert (12. September/20:45).