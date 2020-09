Ex-Mattersburg Talent wechselt zu Mainz 05

GEPA pictures/ Christian Ort

David Nemeth versucht sein Glück ab sofort in Deutschland

Der FSV Mainz 05 schnappt sich mit David Nemeth ein österreichisches Abwehrtalent. Der 19-Jährige kommt ablösefrei vom im Insolvenzverfahren befindlichen SV Mattersburg und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Vorerst ist er für die U23 des Vereins eingeplant.

>> Die Vereinsstatistik von David Nemeth

David Nemeth zieht es nach dem Ende seines Vertrages beim SV Mattersburg nach Deutschland zum FSV Mainz 05. Der 19-jährige Abwehrspieler unterschreibt beim deutschen Bundesligisten einen Vertrag bis 2024 und soll vorerst für die zweite Mannschaft der Mainzer auflaufen.

"David Nemeth hatten viele Klubs auf dem Zettel, da er ein außergewöhnliches Abwehrtalent ist und dies schon mit 18 Jahren in der österreichischen Bundesliga bewiesen hat. Die Chance ihn zu jetzt verpflichten war aufgrund der Situation seines ehemaligen Klubs günstig", so Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder.

✍ #Mainz05 hat den österreichischen Innenverteidiger David Nemeth verpflichtet. Der 19-jährige Juniorenauswalspieler kommt ablösefrei vom mittlerweile insolventen Erstligisten SV Mattersburg. Nemeth hat bis 2024 unterschrieben und ist zunächst für die #U23 der 05ER eingeplant. pic.twitter.com/Tw7zECzQ8i — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 9. September 2020

Schon 13 Bundesligapartien am Buckel

David Nemeth bringt es trotz seines jungen Alters bereits auf 13 Pflichtspieleinsätze in der österreichischen Bundesliga. In der abgelaufenen Saison kam er zwölfmal zum Einsatz und stand dabei jedes Mal in der Startelf.

red