Hertha-Aus nach Neun-Tore-Spektakel im DFB-Cup

APA (dpa)

Hertha BSC schied unerwartet gegen Eintracht Braunschweig aus

Bundesligist Hertha BSC ist am Freitag im deutschen Cup nach einer spektakulären Partie unerwartet in der ersten Runde gegen den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 4:5 (2:3) ausgeschieden. Zuletzt war Hertha in der Saison 2012/13 in der ersten Pokalrunde ausgeschieden. Bei den Braunschweigern spielte Dominik Wydra in der Abwehr.

>> Spielbericht: Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC

Für den ambitionierten Bundesligisten Hertha BSC geht die neue Saison erdenklich schlecht los. Die Berliner müssen sich nach einem neun-Tore-Spektakel gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig aus dem DFB-Pokal verabschieden. Beim Heimteam spielte mit Dominik Wydra auch ein österreichischer Legionär mit und spielte die gesamten 90 Minuten durch.

Nach dem Spektakel haben wir für Euch noch den



Spielbericht 👉 https://t.co/XjqKM8ULXj



und die Stimmen 👉 https://t.co/zw6bBMaWnU

______

📸 Agentur Hübner #EBSBSC pic.twitter.com/FHlxvNuOmt — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) 11. September 2020

Mainz nach Rückstand noch auf die Siegesstraße

Mainz 05 setzte sich beim Regionalligisten TSV Havelse nach Pausenrückstand mit 5:1 durch. ÖFB-Teamspieler Karim Onisiwo stand bei den Mainzern nicht im Kader, Phillipp Mwene saß auf der Bank.

apa