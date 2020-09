Elferkiller Bachmann wird zu Watfords Cupheld

APA

ÖFB-Legionär Daniel Bachmann avancierte zum Matchwinner für seinen Klub

Zum Cuphelden der besonderen Art ist am Dienstagabend Daniel Bachmann geworden. Mit drei gehaltenen Elfern en suite sicherte er Watford in der zweiten Runde des englischen Ligacups den Aufstieg gegen Drittligist Oxford. "An diesen besonderen Tag werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern", erklärte der langjährige österreichische England- und Schottland-Legionär.

>> Oxford United gegen Watford FC

3:0 siegte Zweitligavertreter Watford im Elferschießen, schon davor hatte Bachmann mit mehreren Glanzparaden seinem Team ein 1:1 nach 120 Minuten gesichert. "Daniel ist die Zukunft von Watford, und er wird in dieser Saison viele Spiele machen", sagte Trainer Vladimir Ivic danach.

In der Vorsaison war der 26-jährige Bachmann zumeist nicht im Kader des damaligen Premier-League-Clubs gestanden. Dieses Jahr stand der Tormann auch in den beiden FA-Cup-Partien im Tor der "Hornets", am ersten Spieltag der Championship musste er noch Routinier Ben Foster den Vortritt lassen.

Bachmann wechselte im Sommer 2017 nach sechs Jahren bei Stoke City zu Watford, stand aber in der Saison 2018/19 bei Kilmarnock FC in Schottland leihweise unter Vertrag.

>> Die Vereinsstatistik von Daniel Bachmann in der weltfussball-Datenbank

apa/red