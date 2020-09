Louis Schaub hat wohl einen neuen Verein

GEPA pictures/ Witters

Louis Schaub steht vor einer Rückkehr in die zweite deutsche Bundesliga

Die Vereinssuche nimmt für Ex-Rapid Wien-Kicker Louis Schaub wohl endlich ein Ende. Wie der "kicker" berichtet, steht der beim 1. FC Köln ausgemusterte Offensivspieler vor einem Wechsel in die 2. Bundesliga zu Hannover 96.

Louis Schaub steht wohl kurz vor einem Wechsel vom 1. FC Köln in die zweite deutsche Bundesliga zu Hannover 96. Wie der "kicker" schreibt, soll der Offensivmann einen Leihvertrag bekommen und zeitnahe vorgestellt werden. Bereits in der vergangenen Saison spielte Schaub leihweise in der Rückrunde für den Hamburger SV, wurde aber nach dem verpassten Aufstieg nicht fest von den Norddeutschen verpflichtet.

Variabler Offensivspieler

Hannover 96 ist weiter auf der Suche nach einem variablen Offensivspieler, Schaub passt da sehr gut ins Profil, ist sowohl in der Zentrale als auch auf den Flügeln einsetzbar. Zudem spielte auch schon dessen Vater Fred für die Hannoveraner. Momentan muss sich der Ex-Rapid Wien-Spieler bei der zweiten Mannschaft der Kölner fit halten, nachdem Köln-Trainer Markus Gisdol nicht mehr mit ihm plant.

Unsere Roten trainieren ein weiteres Mal regenerativ, zwei Spieler kehren ins Mannschaftstraining zurück und einer fehlt - lest hier unsere #H96-Kurznachrichten vom Mittwoch. 🗞️ #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚https://t.co/ftbYql98hF — Hannover 96 (@Hannover96) 16. September 2020

Auf Nachfrage des "kicker" sagt Hannovers Sportchef Gerhard Zuber jedenfalls: "Louis ist ein interessanter Spieler, der seine Fähigkeiten schon nachgewiesen hat." Somit könnte sich Louis Schaubs Weg im Norden Deutschlands fortsetzen.

