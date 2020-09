GEPA pictures/ Christian Walgram

Andrija Pavlović verlässt Wien und den SK Rapid endgültig

Der SK Rapid Wien und Andrija Pavlović gehen endgültig getrennte Wege. Wie die Grün-Weißen in einer Mitteilung bekannt geben, wechselt der serbische Stürmer mit sofortiger Wirkung zu Brøndby IF nach Dänemark.

Stürmer Andrija Pavlović verlässt den SK Rapid Wien endgültig und schließt sich dem dänischen Erstligisten Brøndby IF an. Das geben die Hütteldorfer in einer Pressemeldung bekannt. Pavlović wechselte im Sommer 2018 zu Rapid, verletzte sich aber noch vor dem Saisonstart und fiel eine längere Zeit aus. Auch nach seinem Comeback konnte er sich nie wirklich beim österreichischen Rekordmeister durchsetzen.

Insgesamt brachte es der 26-jährige Serbe auf 29 Pflichtspieleinsätze für Rapid, in denen ihm acht Tore gelangen. In der letzten Saison war er bereits nach Zypern zu APOEL Nikosia verliehen, wo er in 20 Ligaspielen fünfmal netzte.

