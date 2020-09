Zulj-Tor bei Auftakt-Remis von Bochum

Horst Mauelshagen / foto2press via www.imago-image

Robert Zulj (2.v.r.) wird von seinem Mitspielern nach seinem Treffer umgarnt

Auch mit einem gefühlvoll ausgeführten Freistoß über Freund und Feind hinweg ins lange Eck (26.) hat Robert Žulj am Montag einen Punkteverlust des VfL Bochum gegen St. Pauli nicht verhindern können. Nach dem 2:0 durch Simon Zoller (76.) schien der VfL bereits am Weg zum perfekten Start in die neue Saison der zweiten deutschen Liga, ehe Daniel-Kofi Kyereh (84., 86.) mit einem Doppelpack den Hamburgern noch einen Auswärtspunkt sicherte.

Der Oberösterreicher Zulj bejubelte nach dem Cup bereits seinen zweiten Pflichtspieltreffer der noch jungen Spielzeit. In der vergangenen Spielzeit gelang dem ehemaligen Red Bull Salzburg-Kicker in elf Ligaspielen ein Tor für die Bochumer, zu denen er nach seinem Abgang von der TSG Hoffenheim gewechselt ist.

