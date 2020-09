"Saints" feiern ersten Saisonsieg, Manu duselt

Alex Livesey via www.imago-images.de

Ralph Hasenhüttl freut sich über drei Punkte

Southampton hat im vierten Pflichtspiel dieser Saison den ersten Sieg gefeiert. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge setzte sich der Club des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl in der Premier League am Samstag auswärts gegen Burnley mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor erzielte Goalgetter Danny Ings in der fünften Minute.

>> Spielbericht: Burnley FC gegen Southampton FC

Zuvor hatte Chelsea dank einer Aufholjagd noch einen Punkt bei West Bromwich ergattert. Die Londoner lagen zur Pause durch Treffer von Callum Robinson (4., 25.) und Kyle Bartley (27.) bereits 0:3 zurück, dann aber sicherten Mason Mount (55.), Callum Hudson-Odoi (70.) und Tammy Abraham (95.) den "Blues" noch ein Unentschieden. Trainer Frank Lampard sprach im Anschluss dennoch von "zwei verlorenen Punkten".

United gewinnt Nachspiel-Drama

Seinen ersten Liga-Erfolg in dieser Spielzeit holte Rekordmeister Manchester United. Die "Red Devils" kamen nach einer turbulenten Schlussphase bei Brighton dank eines verwandelten Handelfmeters nach Intervention des Video-Assistenten durch Bruno Fernandes in der zehnten Minute der Nachspielzeit zu einem glücklichen 3:2. Die Gastgeber hatten erst kurz zuvor durch Solly March das 2:2 gescort (95.).

Neal Maupay (40./Foulelfmeter) brachte Brighton zunächst in Führung. Ein Eigentor von Lewis Dunk (43.) und ein Treffer von Marcus Rashford (55.) drehten für United die Partie und sorgten für die 2:1-Führung, ehe es in die dramatische Nachspielzeit ging.

