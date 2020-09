Hartberg löst Petrović-Vertrag auf und sucht

GEPA pictures/ Christian Walgram

Hartberg-Obmann Erich Korherr will bei der Stürmersuche nicht wieder danebengreifen

Der TSV Hartberg gibt die beidseitige Vertragsauflösung mit Stürmer Borna Petrović bekannt. Der Kroate war erst im August zu den Steirern gewechselt, kam bisher aber zu keinem Pflichtspieleinsatz. Damit bleibt dem Überraschungsteam aus dem Vorjahr mit Dario Tadić lediglich ein nomineller Stürmer, man will daher noch nachlegen.

Dario Tadić ist und bleibt der Torgarant für den TSV Hartberg. In 112 Partien für die Steirer erzielte er bisher 56 Tore, legte zudem 24 weitere auf. Auch gegen den SK Sturm Graz war mit seinem Last-Minute-Elfmeter wieder einmal der Held der Mannschaft von Trainer Markus Schopp. Doch hinter dem bulligen Stürmer sieht es im Angriff der Hartberger dürftig aus, nachdem man den Vertrag mit Sommerneuzugang Borna Petrović im "beidseitigem" Vernehmen aufgelöst hat, wie Hartberg-Obmann Erich Korherr gegenüber der "Kleinen Zeitung" bestätigt.

Ein großes Problem sieht der Sportdirektor der Hartberger aber noch nicht, wie er beim Gespräch mit der "Krone" erklärt: "Letzte Saison haben wir neben Tadic zwar Sandro Gotal gehabt, am Ende hat aber auch immer nur Dario gespielt."

Stürmer-Suche in der Steiermark

Die Uhr bis zur Schließung des Transferfensters tickt auf jeden Fall für die Hartberger, die zuletzt auch mit einem Transfer von Sturm Graz-Stürmer Emeka Eze in Verbindung gebracht wurden. Der erzielte bei seiner Leihe zum türkischen Zweitligisten Adanaspor in der abgelaufenen Saison in 17 Ligaspielen immerhin fünf Tore, doch die Hartberger winkten bereits ab.

Nur mit einem nominellen Stürmer in die weitere Saison zu gehen, die mit zwei Punkten aus den ersten drei Spielen nicht wirklich rosig gestartet ist, wäre durchaus ein Risiko. Doch bei der Auswahl eines weiteren Angreifers will man sich in Hartberg zuvor gut Gedanken machen, wie Erich Korherr zur "Kleinen Zeitung" sagt: "Wir schauen uns natürlich um. Es wird aber kein Spieler kommen, den wir nicht brauchen."

