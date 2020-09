Fix: Burgstaller wechselt von Schalke zu St. Pauli

Markus Fischer via www.imago-images.de

Guido Burgstaller setzt seine Karriere in Hamburg fort

Guido Burgstallers Abschied vom FC Schalke 04 ist fixiert. Der 31-jährige Kärntner wechselt vom Bundesliga-Krisenklub zum Zweitligisten FC St. Pauli.

Österreichs Ex-Nationalspieler Guido Burgstaller verlässt Schalke nach dreineinhalb Jahren in Königsblau und schließt sich ab sofort dem Zweitliga-Kultklub FC St. Pauli an. Das bestätigten beide Vereine am Mittwochvormittag.

>> Guido Burgstallers Karrierestatistiken in der weltfussball-Datenbank

Der Stürmer aus Kärnten unterschrieb bei den Hamburgern einen Vertrag bis 2023. Bei den Königsblauen spielte der 31-Jährige zuletzt keine Rolle mehr.

"Ich glaube, unsere Fans können sich auf einen Spieler freuen, der die klassischen St.-Pauli-Tugenden mitbringt", sagte Trainer Timo Schultz. Burgstaller betonte: "Mir war es in meiner Laufbahn immer wichtig, bei Vereinen mit einer gewissen Tradition zu spielen." Vor seinem Gastspiel bei Schalke hatte er die Trikots von Rapid Wien, Cardiff City und dem 1. FC Nürnberg getragen.

red, sid