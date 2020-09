Bayern gewinnen Supercup gegen Dortmund

APA (AFP)

Die Bayern erkämpfen sich den Sieg gegen Borussia Dortmund

Der FC Bayern München hat seine Titeltour auch gegen Borussia Dortmund fortgesetzt. Beim 3:2 am Mittwochabend schossen Corentin Tolisso (18.), Thomas Müller (32.) und Joshua Kimmich (82.) die Münchner zum deutschen Supercup-Triumph und ihrem fünften Titel in diesem Jahr. Der BVB kämpfte sich mit Toren von Julian Brandt (39.) sowie Erling Haaland (55.) stark zurück, schnupperte sogar am 3:2. Doch dann kam Kimmich, der im Fallen traf.

Nach dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League sowie dem europäischen Supercup und nun der nächsten nationalen Trophäe stehen am Donnerstag individuelle Ehrungen an. Goalie Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Trainer Hansi Flick dürfen auf die Kür zu Europas Besten hoffen.

BVB hält gut mit

Der BVB hielt nach hohen Pleiten zuletzt am Mittwoch ohne Zuschauerkulisse gut mit, hatte zunächst sogar minimale Vorteile. Torchancen gab es allerdings nicht, ehe die Bayern nach Ecke der Dortmunder blitzschnell umschalteten, über Kingsley Coman, Thomas Müller und Lewandowki landete der Ball bei Tolisso. Der erste Versuch knallte an die Latte, im zweiten überwand der Franzose den BVB-Goalie Marwin Hitz. Nach einer halben Stunde sah es dann nach einer klaren Angelegenheit aus, als Müller nach einer Flanke von Alphonso Davies aus dem Halbfeld einnickte.

Ein schlampiger Pass von Benjamin Pavard holte den BVB zurück ins Spiel. Haaland diesmal als Vorbereiter, Brandt als Vollstrecker. Ein Ballverlust von Lewandowski bedeutete den Ausgleich: Der frühere Salzburger Haaland schoss eiskalt ein.

Die Bayern, bei denen ÖFB-Star David Alaba nur Ersatz war, wirkten fortan müder. Doch ein Ballverlust von Thomas Delaney besiegelte den Bayern-Triumph. Kimmich verwertete seinen eigenen Nachschuss mit einer artistischen Einlage im Fallen.

apa