Mayer tigert mit Hull City von Erfolg zu Erfolg

Mayer hat mit Hull City den sofortigen Wiederaufstieg im Visier

Leeds aus dem League-Cup gekickt und in der Meisterschaft in vier Spielen vier Siege gelandet. Lässt sich ganz gut an für den ÖFB-Legionär Thomas Mayer bei den Hull City Tigers.

Im Juli war Hull-City-Manager Grant McCann auf der Insel noch der größte Depp. Seine "Tigers" gingen in der Championship bei Wigan Atheltic 0:8 baden (der 0:7-Pausenrückstand ist Zweitliga-Allzeitrekord) und stiegen wenige Tage danach mit nur einem Sieg aus den letzten 20 Spielen ab.

Erstaunlicherweise zog die Klubführung nicht die Reißleine und gab McCann die Chance, mit einer personell stark veränderten Mannschaft das Projekt "sofortiger Wiederaufstieg" anzugehen.

Die ersten vier Spiele in der League One haben die Tigers allesamt gewonnen und liegen aktuell nur aufgrund der weniger geschossenen Tore hinter Lincoln City auf dem zweiten Tabellenplatz.

Mr. Mayer bekam die 6

Sein Schäuflein beigetragen hat ÖFB-Legionär Thomas Mayer. Samstag beim 1:0-Heimsieg gegen Plymouth Argyle kam der 25-Jährige für Goldtorschütze und "Man of the Match" Hakeeb Adelakun in der 73. Minute.

Mayer kam mit einer 6 (auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist Bestwert) gut weg. "Am Schluss hätte er aber ein Tor machen müssen", urteilte die "Daily Mail" über seine vergebene Chance zum 2:0.

Insgesamt ist Mayer schon vier Mal für die Tigers aufgelaufen, darunter beim legendären League-Cup-Erfolg über Leeds United (9:8 im Elferschießen - Mayer verwertete seinen). Die von Marcelo Bielsa betreuten Whites sorgen ja gerade in der Premier League für Furore.

Da war doch was?

In Österreich ist Mayer vielen womöglich noch von seinem famosten Auftritt am letzten Spieltag der Saison 2017/2018 in Erinnerung, als er beim 7:1-Heimsieg gegen Kapfenberg einen Fünferpack erzielte.

