Grozurek: "Das sind einfach die geilsten Siege"

GEPA pictures/ Christian Walgram

Grozurek (links) noch nicht ganz so entspannt

Zehn Tore in vier Spielen, sieben Punkte, aktuell Tabellenzweiter. Und mit Dor Hugy den Führenden in der Torschützenliste und Scorerwertung in den eigenen Reihen: Der SKN St. Pölten ist in der Bundesliga die Mannschaft der Stunde.

Neuerwerbung Lukas Grozurek brachte es nach dem 4:2-Auswärtssieg der Niederösterreicher beim WAC auf "Sky" auf den Punkt: "Das sind einfach die geilsten Siege". Sein Kopfballtor zum zwischenzeitlichen 3:1 für den SKN war sein erster Treffer seit seinem Zweitligator für den Karlsruher SC im August 2019 gegen Holstein Kiel.

"Heute hat man gesehen, was für ein Herz in der Mannschaft steckt", meinte Grozurek. Saisonübergreifend hat der SKN unter Trainer Robert Ibertsberger von den letzten acht Bundesligaspielen nur eines verloren (daheim gegen Rapid) und dabei 21 Tore erzielt.

Hugy will "zweistellig sein"

Diesmal hat den SKN Dor Hugy mit seinem Doppelpack (11. Elf., 22.) auf Schiene gebracht. Dabei hatte der Israeli wegen einer Rissquetschwunde schon vor seinem zweiten Treffer um seine Auswechslung gebeten gehabt!

"Bis zum Cupspiel gegen Salzburg ist er hoffentlich wieder fit", glaubt Ibertsberger. Hugys Wunde wurde vorerst geklebt und noch nicht genäht.

Nach vier Bundesliga-Runden hält Hugy nun schon bei vier Toren. Zum Vergleich: Kwang-ryong Pak war letzte Saison mit insgesamt fünf Bundesligatoren bester Schütze der Niederösterreicher. René Gartler brachte es 2018/2019 auf neun Treffer. "Ich will zweistellig sein", sagt Hugy.

Andi Herzog meinte auf "Sky" sogar: "Momentan sieht es aus, dass nach Dabbur und Weissman der nächste Israeli um den Schützenkönig in Österreich mitspielt." Bierernst wirkte Israels Ex-Teamchef bei dieser Aussage aber nicht. Herzog gab auch zu, dass er Hugy damals "gar nicht am Radar" hatte. Im Gegensatz zu Wili Ruttensteiner, der den Niederösterreichern auf Nachfrage Hugys Qualitäten bestätigt hatte.

red