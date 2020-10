Profifußball ade! Harnik wechselt in die 5. Liga

Hanno Bode via www.imago-images.de

Martin Harnik freut sich auf seine neue Aufgabe in Hamburg

Martin Harnik hat nach seiner Vertragsauflösung bei Werder Bremen einen neuen Verein gefunden und wechselt in den Amateurfußball zu Fünftligist TuS Dassendorf. Beim Hamburger Oberligisten unterschreibt der 33-jährige Angreifer für drei Jahre.

Martin Harnik sagt dem Profifußball ade und setzt seine Karriere in der fünften Liga Deutschlands fort. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, schließt sich der 33-jährige Angreifer nach seiner Vertragsauflösung bei Werder Bremen dem Hamburger Oberligisten TuS Dassendorf an. Bei den Norddeutschen unterschreibt der ehemalige ÖFB-Teamspieler einen Vertrag über drei Jahre.

"Wir können gar nicht in Worte fassen, wie stolz uns das macht", so der Dassendorfs sportlicher Leiter Jan Schönteich in einer ersten Reaktion.

Bereits in der Vergangenheit angedeutet

Harnik hatte bereits in der Vergangenheit angedeutet, sich vorstellen zu können, für den Oberligisten aufzulaufen. Der "RautenPost" sagte er in einem Interview im Oktober 2019: "Ich kann mir das theoretisch gut vorstellen. Dassendorf spielt bei mir definitiv eine Rolle. Wir ziehen jetzt wieder in diese Ecke und mein Schwager in spe spielt da."

Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer kann sich auch mit dem Niveau der Liga gut anfreunden: "Das ist ein sehr gutes Niveau. Da ist dieser Leistungsabfall, wie er in die Landes- oder Bezirksliga wäre, nicht ganz so groß. Im Gegenteil. Das sind alles Spieler, die früher auch die Ambition hatten, höher zu spielen."

Bei Bremen hatte Harnik zuletzt keine Zukunft mehr, nachdem er von seiner nicht gerade erfolgreichen Leihe zum Hamburger SV zurückgekehrt war.

red