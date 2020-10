Legionär Vučur heuert beim Hallescher FC an

via www.imago-images.de

Stipe Vucur kehrt nach zwei Jahren in Kroatien nach Deutschland zurück

Der ehemalige Wacker Innsbruck-Spieler Stipe Vučur hat einen neuen Verein gefunden. Der 28-jährige Innenverteidiger schließt sich ablösefrei dem deutschen Drittligisten Hallescher FC an, nachdem sein Vertrag bei Hajduk Split ausgelaufen war.

>> Die Vereinsstatistik von Stipe Vučur

Österreich-Legionär Stipe Vučur kehrt nach zwei Jahren in Kroatien wieder nach Deutschland zurück. Der ehemalige Abwehrspieler von Wacker Innsbruck unterzeichnet beim Drittligisten Hallescher FC einen Einjahresvertrag und kommt ablösefrei von Hajduk Split. Zuvor hatte der 28-jährige bereits für den 1. FC Kaiserlautern und Erzgebirge Aue rund 117 Spielen in der 2. Bundesliga bestritten.

"Wir reagieren mit diesem Transfer einerseits auf die aktuelle Verletzungsmisere mit fünf fehlenden Abwehrspielern, andererseits bekommen wir einen gestandenen Profi mit nachgewiesenen Fähigkeiten bei der Organisation und Führung der Defensive hinzu", so Hallescher FC-Sportdirektor Ralf Heskamp.

Einsätze in Kroatien, Deutschland und Österreich

Neben seinen 117 2. Bundesliga-Spielen, bringt es der 28-jährige Defensivmann auch auf 16 Spiele in der ersten kroatischen Liga sowie 32 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Auch in der Europa League-Qualifikation kam der 194cm-große Abwehrhüne auf drei Einsätze.

"Wir sind davon überzeugt, dass uns Stipe Vučur schnell helfen kann. Mit seiner Erfahrung aus vielen Spielen in der 2. Bundesliga kann er unserer Abwehr die notwendige Stabilität geben", ist auch Hallescher FC-Präsident Jens Rauschenbach von der Neuverpflichtung überzeugt.

red