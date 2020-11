Glasner kritisiert Wolfsburger Transferpolitik

GEPA pictures/ Witters

Oliver Glasner ist unzufrieden mit der Transferpolitik seines Vereins

Coach Oliver Glasner hat sich vor dem Heimspiel in der deutschen Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim unzufrieden über die Transferpolitik des VfL Wolfsburg geäußert. Bereits am Donnerstag sagte der Österreicher in einem Sky-Interview: "Eines unserer Transferziele war es, einen Spieler mit Tempo und Tiefgang zu holen. Das haben wir halt nicht geschafft." Bei einer Telefonkonferenz mit Wolfsburger Journalisten unterstrich er diese Aussagen am Freitag noch einmal.

Zudem fügte er auch hinzu: "Klar ist, dass wir und auch ich andere Ideen hatten, die wir nicht realisieren konnten. Wir haben unser Transferziel in der Offensive nicht erreicht. Das ist schade, denn darüber haben wir uns monatelang unterhalten. Und was wir über Monate besprochen haben, habe ich in dem Interview verlautbart."

Auf die Frage, ob man das als Konflikt zwischen ihm auf der einen sowie Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer auf der anderen Seite deuten könne, sagte Glasner nur: Das sei eine Interpretation.

Schmadtke nicht glücklich

Der Sportdirektor der Wolfsburger, Jörg Schmadtke, zeigt sich im "kicker" gegenüber den Aussagen zwar gelassen, glücklich machen sie ihn aber nicht: "Ich finde es nicht gut. Ich finde den Zeitpunkt unglücklich." Vor allem, dass nicht zunächst intern über die Problematik gesprochen wird, verwundert Schmadtke: "Seine Unzufriedenheit scheint so groß zu sein, dass er sich nun geäußert hat."

Der Sportdirektor des VfL Wolfsburg wird jetzt das Gespräch mit dem ehemaligen LASK-Trainers suchen, doch mit diesen Aussagen könnte das Tischtuch zwischen der sportlichen Führung und seinem Coach nun endgültig zerschnitten sein. Bereits davor war die Stimmung zwischen den beiden Parteien nicht immer die beste.

