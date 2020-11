Kerschbaumer mit Tor bei Heidenheim-Sieg

APA (dpa)

Der Offensivspieler sorgte für den Endspielstand

Konstantin Kerschbaumer hat am Freitagabend seinen ersten Saisontreffer in der 2. deutschen Bundesliga erzielt. Der 28-jährige Offensivspieler sorgte beim 4:1-Heimsieg seines 1. FC Heidenheim gegen die Würzburger Kickers in der 90. Minute als "Joker" aus kurzer Distanz für den Endstand. Der Niederösterreicher war erst in der 68. Minute aufs Feld gekommen. Auf der Gegenseite war Stürmer Florian Flecker über die gesamte Spielzeit im Einsatz.

>> Spielbericht: 1. FC Heidenheim 1846 gegen Würzburger Kickers

Heidenheim verbesserte sich dank des zweiten Saisonsiegs in der siebenten Runde vorerst auf Rang neun.

Würzburg ist weiter siegloses Schlusslicht.

