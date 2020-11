Austria spielt mit Wien-Wappen auf der Brust

FK Austria

Die Austria wird in den nächsten beiden Bundesligaspielen in einem Sonderdress auflaufen

"Stärker als Hass." Die Austria setzt in den kommenden beiden Bundesligaspielen gegen St. Pölten und im Derby gegen Rapid ein Zeichen und wird in diesen Partien mit einem in ein Herz eingebettetes Wien-Wappen auf dem Trikot auflaufen. Fans können das Spezialleiberl erwerben und damit Gutes tun.

Die Wiener Austria legt unter dem Motto "Stärker als Hass" ein Sondertrikot auf, das die Spieler in den kommenden beiden Bundesligapartien in der Hauptstadt - am Sonntag (14:30 Uhr) gegen den SKN St. Pölten und am 29. November (17:00 Uhr) im Derby bei Rapid - tragen werden.

Das Dress ziert vorne auf der Brust ein Herz, in dem das Wappen Wiens eingebettet liegt und ist im Fanshop der Violetten erhältlich. Pro verkauftem Trikot spendet die Austria 19,11 Euro (angelehnt an das Gründungsjahr des Vereins) an vier Institutionen, die gerade in Zeiten nach dem Terroranschlag am 2. November, aber auch zu Zeiten des Lockdowns besonders in Anspruch genommen werden:

"Traumahilfe Österreich"

Beratungsstelle "Courage"

"Psychotherapeutischer Bereitschaftsdienst"

"ZARA - Wien hält zusammen"

Fans und Unterstützer können sich das Leiberl mit dem Trikot-Konfigurator im Onlineshop individuell zusammenstellen.

