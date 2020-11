Hasenhüttl bleibt mit den "Saints" vorne dabei

Andrew Boyers via www.imago-images.de

Ralph Hasenhüttl hat aktuell allen Grund zur Freude

Southampton hat am Montag zum Abschluss der neunten Runde in der englischen Premier-League auswärts gegen die Wolverhampton Wanderers ein 1:1 erreicht und liegt damit auf Tabellenrang fünf, drei Punkte hinter Spitzenreiter Tottenham.Theo Walcott brachte den Klub des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl in der 58. Minute in Führung, Pedro Neto gelang in der 75. Minute der Ausgleich für die Gastgeber.

Für Southampton setzte es nach zuletzt drei Siegen in Folge erstmals wieder einen Punkteverlust. Aus den jüngsten sieben Runden holten die "Saints" 17 von 21 möglichen Zählern. Mit 17 Punkten aus den ersten neun Ligaspielen, stehen die "Saints" auf dem sehr guten fünften Tabellenplatz, nur drei Punkte fehlen zur Tabellenspitze.

Stolzer Ralph Hasenhüttl

Coach Ralph Hasenhüttl war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Ich bin sehr stolz auf das Team heute. Ich glaube, dass war eines unserer besten Saisonspiele. Es war schwer, ein harter Kampf." Für Southamtpon bedeutete das bereits das siebte Ligaspiele in Folge ohne Niederlage. Die letzte Pleite bekam man am zweiten Spieltag, als man mit Zuhause mit 2:5 gegen die Tottenham Hotspur verlor.

Für Ralph Hasenhüttl war es ein wichtiger Punkt, diese Serie aufrechtzuerhalten: "Es war wichtig, dass wir alles dafür getan haben und ungeschlagen geblieben sind. Wir haben wirklich toller Fortschritte im Team erzielt und ich genieße es gerade sehr, den Jungs bei der Arbeit zuzusehen."

Auf eine Sache freut sich der österreichisch Coach ganz besonders: "Wir freuen uns darauf, wenn die Fans zurückkommen, weil wir dann gemeinsam das Zusehen genießen können."

