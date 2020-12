Žulj trifft bei Bochum-Kantersieg doppelt

APA (dpa)

Robert Zulj trifft hier zum 4:0 gegen Düsseldorf

ÖFB-Legionär Robert Žulj erzielt bei Bochums 5:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf innerhalb kürzester Zeit zwei Tore. Die Bochumer liegen nach neun Spieltagen punktegleich mit dem Hamburger SV auf Platz zwei der 2. deutschen Bundesliga.

Der VfL Bochum hat den zweiten Platz in der 2. deutschen Bundesliga erobert. Robert Žulj traf beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Montagabend binnen kurzer Zeit im Doppelpack (73., 74.) für die Hausherren. Für den älteren Bruder (28) von ÖFB-Teamspieler Peter Žulj waren es seine Saisontore vier und fünf in der neunten Runde. Für die Fortuna, die Kristoffer Peterson schon nach fünf Minuten wegen einer Notbremse verlor, war es die vierte Saisonniederlage.

Bochum zog dank des besseren Torverhältnisses sogar am punktgleichen Hamburger SV (beide 17 Zähler) vorbei. An der Spitze liegt Greuther Fürth mit nur einem Zähler Vorsprung auf das Verfolgerduo.

apa