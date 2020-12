Legionär Pušić löst Vertrag bei 1860 München auf

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Martin Pusić bricht seine Zelte aus München schon wieder ab

Für Martin Pušić ist das Kapitel 1860 München nach nur etwas mehr als zwei Monaten schon wieder beendet. Wie die "Löwen" bekannt geben, haben sich der Verein und der Spieler auf eine Auflösung der ursprünglich bis Sommer 2021 gültigen Vertrages geeignet.

Martin Pušić beendet sein Engagement beim deutschen Drittligisten 1860 München nach gerade einmal zwei Monaten. Wie die München bekannt geben, haben sich Spieler und Verein auf die Auflösung des eigentlich bis Sommer 2021 gültigen Vertrages geeignet. Der 33-Jährige, der erst im September nach seinem Vertragsende beim SV Mattersburg zu den "Löwen" gestoßen ist, gibt private Gründe für die Vertragsauflösung an.

"Mit der Vertragsauflösung haben wir die für 1860 München beste Variante gewählt, denn wir brauchen stets Spieler, die mit Leib und Seele bei der Sache sind. Wir wünschen Martin Pušić für seinen weiteren Lebensweg alles Gute und hoffen, dass er seine private Situation, die ihn derzeit stark belastet, gut übersteht. Denn bei allem Streben nach Punkten und Erfolg sollte immer der Mensch im Vordergrund stehen", so 1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel-Simonitsch.

Kein Tor in acht Spielen

Martin Pušić kam für 1860 bisher in acht Partien zum Einsatz, ein Tor gelang ihm dabei nicht. Davor brachte es für den SV Mattersburg in 46 Spielen auf 14 Tore und zwei Vorlagen. "Aufgrund meiner privaten Situation ist es mir derzeit nicht möglich, mich auf Fußball zu konzentrieren und die Leistung zu bringen, die der Verein und die Fans sich von mir wünschen", so ein ehrlicher Martin Pušić.

Die Vertragsauflösung scheint die einzige Möglichkeit zurzeit für den ehemaligen Niederlande- und Dänemark-Legionär zu sein, der es schade findet, nie vor den Münchner Fans gespielt zu haben: "Ich wünsche dem TSV 1860 München, dem Team und ebenso den Fans alles Gute. Schade, dass ich es nicht erleben durfte, wie die Stimmung in einem ausverkauften Grünwalder Stadion ist."

red