Ralf Poller/Avanti via www.imago-images.de

Saša Kalajdžić (li.) jubelte über einen späten Doppelpack

Beim 2:2-Unentschieden des VfB Stuttgart gegen Union Berlin avancierte ÖFB-Legionär Saša Kalajdžić mit einem späten Doppelpack zum Matchwinner für die Schwaben. Trotz seines erfolgreichen Auftritts ärgerte sich der 23-jährige Stürmer über sich selbst.

>> Spielbericht: VfB Stuttgart gegen 1. FC Union Berlin

Fünf Tore nach elf Bundesligaspielen lautet die ordentliche Bilanz von ÖFB-Legionär Saša Kalajdžić nach seinem Doppelpack beim Spiel des VfB Stuttgart gegen Union Berlin. Erst in der 80. Minute auf das Feld gekommen, rettete er seinem Team mit den Toren in Minute 85. und 90. noch einen Punkt. Trotz seines Galaauftritts ärgerte sich der 23-jährige Ex-Admira-Stürmer über sich selbst, schuld daran ist ein Online-Fußballmanagerspiel.

"Ich Trottel habe mich nicht aufgestellt"

Auf die Frage eines "Sky"-Reporters, ob er sich auf seinem Handy schon alle Glückwünsche angesehen hat, antwortete der ÖFB-Stürmer überraschend: "Ich habe auf Kickbase geschaut - und ich Trottel habe mich nicht aufgestellt!" Da hätte der zwei Meter-Mann doch lieber mehr Vertrauen in seine eigene Person gesetzt, ein Doppelpack, dazu noch spielentscheidend, hätte dem "Hobbymanager" wohl einiges an Punkten gebracht.

So verhalf Saša Kalajdžić seinem Team aber zumindest noch zu einem Punkt in der Bundesliga, nachdem er in den Spielen davor eher einen schweren Stand hatte und seit dem dritten Spieltag ohne Torerfolg war. Nun steht der ehemalige Admira Wacker-Stürmer aber bereits bei fünf Toren und drei Assists nach elf Ligaeinsätzen und darf sich nach seinem erfolgreichen Abend, Hoffnung auf mehr Startelfeinsätze machen.

red