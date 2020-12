Christoph Freund ist "Sport Manager des Jahres"

APA

Salzburg-Sportdirektor Freund ist "Sport Manager des Jahres"

Christoph Freund ist am Dienstag vom Sport Business Magazin als "Sport Manager des Jahres" ausgezeichnet worden. Der Sportdirektor von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg erhielt dafür den "Victor", der zum dritten Mal verliehen wurde, in der Hauptkategorie. In seinen bisher sechs Saisonen bei den "Bullen" hat der 43-Jährige aus Leogang einen Transferüberschuss von 206,26 Millionen Euro erwirtschaftet.

Neben Freund erhielt der langjährige Skisport-Funktionär Hans Pum den Sport Manager Ehrenpreis. Nach zahlreichen Höhepunkten in seiner Laufbahn war der 66-Jährige zuletzt Sportdirektor beim Österreichischen Skiverband (ÖSV). Diese Funktion legte der Oberösterreicher nach 42 Jahren im Juli 2019 zurück. Pum gilt als erfolgreichster ÖSV-Trainer und -Sportdirektor der Geschichte.

