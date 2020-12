Ex-Austrianer Prokop wieder erfolgreich

Markus Fischer via www.imago-images.de

Dominik Prokop jubelt über seinen zweiten Treffer im zweiten Spiel

Der ehemalige Austria Wien-Spieler Dominik Prokop scheint sich bei seinem neuen Verein Wehen Wiesbaden so richtig wohlzufühlen. Bei seinem zweiten Pflichtspieleinsatz für den deutschen Drittligisten, erzielte der 23-jährige Mittelfeldspieler seinen zweiten Treffer.

Dominik Prokop und der SV Wehen Wiesbaden, das scheint gut zu passen. Nach dem Wechsel des ehemaligen Austria-Wien Spielers Anfang Dezember zum deutschen Drittligisten, lief er für seinen neuen Klub in der Liga zweimal auf und traft auch gleich prompt in jedem Spiel. War er zunächst beim 4:2-Heimsieg von Wiesbaden gegen Lübeck als Joker erfolgreich, legte er bei seinem Startelfdebüt gegen den TSV 1860 München gleich nach und erzielte in seinem zweiten Ligamatch seinen zweiten Saisontreffer.

Konter SVWW: Malone geht über links, legt den Ball in die Zentrale, dort schiebt Prokop mit rechts ein. Zweites Spiel, zweites Tor! 👌



| 52. | 🔵 0:2 🟡 | #m60svww #svww #dasWvereint pic.twitter.com/ZO8rGyraZ7 — SV Wehen Wiesbaden (@SVWW_official) 18. Dezember 2020

Dennoch gab Wiesbaden die 2:0-Führung noch aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 2:2 gegen die Münchner Löwen begnügen. Dementsprechend bedient war auch Trainer Rüdiger Rehm: "Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis. Wir müssen dieses Spiel hier gewinnen, weil wir eine sehr gute Leistung gezeigt haben, von Beginn an in der Partie waren, dem Gegner das Leben schwer gemacht haben und die besseren Chancen hatten. Aber im Fußball zählen nun mal die Tore und die Sechziger haben eiskalt zurückgeschlagen."

Wiesbaden belegt nach 17 Spieltagen den guten vierten Platz und befindet sich auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen.

