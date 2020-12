Dragović: "Habe jetzt das Vertrauen bekommen"

Mika Volkmann via www.imago-images.de

Aleksandar Dragović ist bei Bayer Leverkusen wieder ein gefragter Mann

Lange Zeit schienen die Zeichen von Aleksander Dragović bei Bayer Leverkusen auf Abschied zu stehen. Nach Verletzungsproblemen in der Defensive, hat sich der ÖFB-Teamspieler mit guten Leistungen wieder zurückgekämpft und zählt beim Tabellenführer der Bundesliga zum Stammpersonal.

Aleksander Dragović scheint sich bei seinem Verein Bayer Leverkusen wieder richtig eingefunden zu haben. Nachdem lange Zeit über einen Wechsel des ÖFB-Teamspieler spekuliert wurde, rutschte er durch Verletzungsprobleme in der Defensive der "Werkself" wieder in den Fokus und zahlte das Vertrauen mit starken Leistungen zurück. In drei der letzten vier Bundesligaspiele stand der ehemalige Austria Wien-Spieler in der Startelf, die Bilanz fällt mit zwei Siegen und einem Remis sehr ordentlich aus, zudem musste Leverkusen in diesen Partien keinen einzigen Gegentreffer hinnehmen.

"Aktuell macht es richtig viel Spaß"

Im Gespräch mit der "Krone" erklärt Aleksander Dragović, warum es für ihn in Leverkusen plötzlich wieder läuft: "Der Trainer rotiert aufgrund der Dauerbelastung wesentlich mehr als in den Vorsaisonen, ich habe jetzt das Vertrauen bekommen. Es hat gut funktioniert, damit steigen das Selbstvertrauen und die Sicherheit."

Mit Leverkusen ist Dragović vor dem großen Schlager gegen Bayern München noch ungeschlagen, für den aktuellen Erfolgslauf hat der 29-Jährige auch eine Erklärung parat: "Wir haben trotz der vielen Verletzungen eine sehr hohe individuelle Qualität, verstehen es mit unserem Pressing die Gegner extrem unter Druck zu setzen, aktuell macht es richtig viel Spaß."

Am liebsten würde er diese Serie auch gegen die Bayern fortsetzen: "Natürlich wäre ein Sieg gegen die Bayern die Krönung, trotzdem bleibt es eine Momentaufnahme. Wenn wir den Schwung mitnehmen, als Einheit ähnlich gut funktionieren wie zuletzt, wird’s für Bayern nicht einfach. Wir haben die Qualität, wollen gewinnen."

Bezüglich eines Transfers, womöglich zu Serbiens Meister Crvena Zvezda (Roter Stern Belgrad), hält sich der ÖFB-Legionär bedeckt: "Das Interesse von Roter Stern besteht seit Längerem, der Klub hat sich sehr um mich bemüht, es gab auch andere Anfragen. Ein vorzeitiger Wechsel ist vom Einverständnis Leverkusens abhängig, wo ich noch bis zum Sommer Vertrag habe."

red