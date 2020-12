"Saints" trotz knapper Pleite weiter vorne dabei

Naomi Baker via www.imago-images.de

Ralph Hasenhüttl war trotz der Niederlage sehr zufrieden mit seinem Team

Beim Southampton FC lässt man die Köpfe nach der knappen 0:1-Heimniederlage gegen Manchester City nicht hängen. Für die "Saints" war es überhaupt erst die zweite Niederlage in den letzten 12 Spielen, auf Tabellenplatz fünf liegend ist beim Team von Ralph Hasenhüttl alles weiter im Lot.

Ein frühes Tor von Raheem Sterling reichte Manchester City, um sich knapp gegen Überflieger Southampton durchzusetzen und mit einem Punkt Rückstand an die "Saints" heranzurücken. Für die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl war es erst die zweite Niederlage aus den letzten zwölf Ligaspielen, die Niederlage davor gegen United passierte ebenfalls gegen einen Klub aus Manchester.

"Es ist unglaublich, was wir zurzeit auf den Platz bringen"

Nach dem 1:1 gegen Arsenal unter der Woche, wartet man in Southampton wieder auf einen vollen Erfolg, Trainer Ralph Hasenhüttl war dennoch mit der Leistung seines Teams zufrieden: "Ich denke, dass war heute ein besseres Spiel gezeigt haben, als das im Sommer, wo wir knapp mit 1:0 gegen City gewonnen haben. Heute haben wir besser gespielt."

Mit 48 Prozent zu 52 Prozent Ballbesitz, neun Torschüssen im Vergleich zu Citys elf und über 400 gespielten Pässen, bestätigen die Statistiken die Aussage von Ralph Hasenhüttl. Mit 25 erzielten Treffern spielt man weiterhin im Konzert der Großen mit, auch bei den Gegentoren ist man mit 19 Stück noch im Rahmen.

Mit 24 Punkten nach 14 Ligaspielen steht man in der Tabelle so gut da wie zuletzt vor sechs Jahren, da hatte man nach derselben Anzahl an Spielen sogar 26 Punkte auf dem Konto und wurde später starker Ligasiebter. Auch Ralph Hasenhüttl kommt aus dem Schwärmen momentan nicht heraus: "Es ist unglaublich, was wir zurzeit auf den Platz bringen und wie wir das Spiel angehen. Wir haben es immer unter Kontrolle und in der zweiten Halbzeit musste City wirklich hart verteidigen, obwohl wir keinen Weg durchgefunden haben. Das ist das höchste Level, was wir zurzeit bieten können."

Dabei fügte der ehemalige Leipzig-Coach noch an: "Es war ein absolutes Topspiel in der Premier League, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben gezeigt, warum wir da oben in der Tabelle stehen." Wenn die "Saints" ihren Lauf so fortsetzen, wird man sie wohl noch länger da oben sehen können.

red