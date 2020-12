Philipp Hosiner glänzt weiter bei Dresden

Manfred Heyne via www.imago-images.de

Philipp Hosiner ist auch bei Dynamo Dresden eine zentrale Größe

Für Philipp Hosiner läuft es bei seinem neuen Klub Dynamo Dresden weiterhin blendend. Beim 4:2-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln erzielte der ehemalige ÖFB-Teamstürmer seinen bereits sechsten Saisontreffer im 15. Ligaspiel und ist damit für den guten Lauf der Sachsen mitverantwortlich.

In der letzten Saison waren es am Ende in 28 3. Liga-Spielen satte 19 Tore für Philipp Hosiner, damals noch im Trikot des Chemnitzer FC. Nach seinem Wechsel im Sommer zu Dynamo Dresden hat er auch zum aktuellen Tabellenführer seinen Torriecher mitgenommen und erzielte beim 4:2-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln per Elfmeter sein sechstes Saisontor im 15. Ligaspiel. Dazu kommen noch vier Assists. 13-mal davon stand der ehemalige Austria Wien- und Sturm Graz-Kicker dabei in der Startelf.

90’ Schluss. Aus. Ende. Dynamo gewinnt das letzte Drittliga-Spiel des Jahres bei Viktoria Köln und nimmt drei Punkte mit nach Elbflorenz! #VIKSGD 2:4 #sgd1953 pic.twitter.com/TDMaaR1Pp8 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 19. Dezember 2020

Durch den Sieg bauten die Dresdner ihre Tabellenführung aus und liegen mit 35 Punkten bereits sieben Zähler vor dem Tabellenzweiten Ingolstadt, der allerdings noch eine Partie weniger gespielt hat. Nach dem Abstieg mit Chemnitz, könnte es in dieser Saison nun mit dem Aufstieg mit Dresden für Philipp Hosiner reichen, der sich in der dritten Liga Deutschland mehr als wohlzufühlen scheint.

red