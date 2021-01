Gladbach ohne verletzten Lazaro gegen die Bayern

APA (dpa)

Valentino Lazaro laboriert an einer "strukturellen Verletzung" im Bereich der Leiste

ÖFB-Legionär Valentino Lazaro verpasst Borussia Mönchengladbachs Match am Freitag gegen Bayern München aufgrund einer Verletzung.

Borussia Mönchengladbach muss im Spitzenspiel der deutschen Bundesliga am Freitag (20:30 Uhr) gegen Bayern München ohne Valentino Lazaro auskommen. Der ÖFB-Teamspieler erlitt kurz vor Ende des Spiels in Bielefeld (1:0) am Samstag eine muskuläre Verletzung in der Leistengegend. "Er wird sicher ausfallen. Wir haben ihn noch mal untersuchen lassen und eine strukturelle Verletzung festgestellt", sagte Borussias Trainer Marco Rose am Mittwoch.

>> Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München

"Das ist sehr schade, weil er einen großen Mehrwert für die Mannschaft hat", ergänzte der Coach des Liga-Siebten, der vier Punkte Rückstand auf einen Champions-League-Platz aufweist. Möglich ist, dass Alassane Pléa und Ramy Bensebaini gegen den Spitzenreiter wieder in die Startelf rücken. "Pléa ist eine Option von Anfang an", sagte Rose.

Gegen eine Weltklasse-Mannschaft wie die Bayern brauche man in jedem Fall einen "sehr guten Tag über 90 Minuten" und "die eigene Überzeugung", betonte Rose. "Spiele gegen die Bayern sind immer etwas Spezielles. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen. Das wäre wichtig in unserer Situation."

apa