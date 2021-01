Marco Djuricin löst Vertrag bei Karlsruhe auf

Tim Carmele via www.imago-images.de

Marko Djuricin verabschiedet sich aus Karlsruhe

Marko Djuricin und der Karlsruher SC gehen getrennte Wege. Wie der Zweitligist bekannt gibt, löst man den Vertrag auf "eigenen Wunsch" des Stürmers mit Monatsende auf. Djuricin war erst im Sommer 2019 nach Karlsruhe gewechselt und brachte es auf 26 Pflichtspieleinsätze.

Für Marko Djuricin ist das Kapitel Karlsruher SC nach eineinhalb Jahren schon wieder beendet. Wie der deutsche Zweitligist in einer Aussendung bekannt gibt, löst man den Vertrag mit dem 28-jährigen Österreicher "auf eigenen Wunsch" des Spielers mit Monatsende auf. Djuricin kickte seit Sommer 2019 für Karlsruhe und brachte es auf 26 Pflichtspieleinsätze.

Erfolgreichste Zeit bei Sturm Graz

"Wir Wir respektieren Marcos Wunsch und wünschen ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute", so Karlsruher SC-Geschäftsführer Oliver Kreuzer. In der aktuellen Saison kam Djuricin sechsmal in der zweiten Bundesliga und einmal im DFB-Pokal zum Einsatz, ein Treffer gelang ihm dabei aber nicht.

Zuvor spielte der ehemalige ÖFB-Teamspieler unter anderem schon beim Grasshopper Club Zürich, Ferencváros Budapest, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Jahn Regensburg und Hertha BSC Berlin. Seine erfolgreichste Zeit hatte er dabei in der Steiermark, wo er für Sturm in 44 Spielen 24 Tore erzielte.

Wechsel zur Austria?

Für Marko Djuricin könnte die Vereinssuche allerdings nicht allzu lange dauern. Laut "Sky-Sport"-Reporter Johannes Brandl wurde der Angreifer der Wiener Austria angeboten. Dort hat mit Alon Turgeman gerade erst ein Stürmer den Klub verlassen.

